ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. تصل إلى 45 بالصعيد

تشهد المدن المصرية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من الغد، حيث تكون الذروة يومي الخميس والجمعة المقبلين، نظرا لاستمرار التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، والتي يصاحبها ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، إضافة إلى تعرض البلاد لمنخفضات خماسينية قادمة من المناطق الصحراوية وجنوب البلاد، وفق ما كشف عنه تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة سترتفع بفعل منخفض خماسيني شديد الحرارة قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على إثارة الرمال والأتربة، ويخفّض الرؤية الأفقية على جميع الطرق، خاصة الصحراوية والمفتوحة، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.