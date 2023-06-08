إيرادات فيلم رهبة لأحمد الفيشاوي تصل لـ1.4 مليون جنيه

حقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي نجاحا كبيرا منذ طرحه في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي.

إجمالي إيرادات فيلم رهبة لـ أحمد الفيشاوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ إجمالي إيرادات فيلم رهبة في دور العرض بلغت نحو مليون و400 ألف جنيه، وهو بطولة الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة فيلم رهبة

في إطار تشويقي اجتماعي معتمد بشكل أساسي على الاثارة والتشويق تبدأ أحداث فيلم رهبة من خلال شخصية سيد رهبة، الذي يؤدي دوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت لم تخطر له على بال.

ويقوم أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، بجولات فنية داخل المولات لمشاهدة الفيلم مع الجمهور، للتعرف على رد فعل الجمهور على الفيلم مباشرة من قاعات السينما.