66 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» لـ أحمد الفيشاوي في 24 ساعة

حقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت قُدرت بـ66 ألفا و496 جنيها، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، والتي يتصدرها فيلما «شوجر دادي» من بطولة ليلى علوي وتامر هجرس وبيومي فؤاد، و«يوم 13»، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «رهبة»

وفيلم «رهبة» من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

أغنية دعائية

وروّج أحمد الفيشاوي للفيلم، من خلال أغنية دعائية تجمعه والمطرب مسلم، تحمل اسم «إمبابة أجمل من باريس»، وطُرحت على موقع المشاهدات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم في إطار مليء بالإثارة والتشويق ولا يخلو من الكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة، ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت لم تخطر له على بال.