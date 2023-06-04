رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

66 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» لـ أحمد الفيشاوي في 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
02:05 م | الأحد 04 يونيو 2023
أبطال فيلم «رهبة»

أبطال فيلم «رهبة»

حقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت قُدرت بـ66 ألفا و496 جنيها، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، والتي يتصدرها فيلما «شوجر دادي» من بطولة ليلى علوي وتامر هجرس وبيومي فؤاد، و«يوم 13»، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «رهبة» 

وفيلم «رهبة» من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

أغنية دعائية 

وروّج أحمد الفيشاوي للفيلم، من خلال أغنية دعائية تجمعه والمطرب مسلم، تحمل اسم «إمبابة أجمل من باريس»، وطُرحت على موقع المشاهدات «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

قصة الفيلم

وتدور قصة الفيلم في إطار مليء بالإثارة والتشويق ولا يخلو من الكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة، ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت لم تخطر له على بال.

اقرأ المزيد:

فيلم رهبة يحقق 100 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد ويحتفظ بالمركز الثالث

أصالة تعلق على أداء نسرين أمين لأغنية غلبان في فيلم رهبة: «فرحت كتير»

فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي يحقق 94 ألف جنيه في دور العرض أمس

بدء عرض فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي في دول الخليج الخميس المقبل

فيلم «رهبة» يحتل المرتبة الثالثة في أول يوم عرض بالسينمات

ثراء جبيل تكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيتها في فيلم رهبة: «مش غريبة عني»

طرح فيلم رهبة لـ أحمد الفيشاوي بدور السينما
بقلم هبة أمين