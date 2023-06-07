فيلم رهبة يحقق 1.2 مليون جنيه خلال أسبوعين بدور السينما

حقق فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، منذ انطلاق عرضه بدور السينما في الأسبوعيين الماضيين مليون و286 ألفًا و200 جنيه إيرادات، ليحقق بذلك المليون الأول، ويتصدر المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، فيما حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء 58 ألف و426 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المركز الأول والثاني

واحتفظ فيلم رهبة بالمركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، إذ سبقه في المركز الأول فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي وتامر هجرس وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وفيلم يوم 13، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وشريف منير، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني.

قصة فيلم رهبة

وتدور قصة الفيلم في إطار مليء بالإثارة والتشويق ولا يخلو من الكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة، ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت لم تخطر له على بال.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.