أصالة تعلق على أداء نسرين أمين لأغنية غلبان في فيلم رهبة: «فرحت كتير»

حرصت الفنانة نسرين أمين على نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعتذر فيه للفنانة أصالة، بسبب غناءها لأغنيتها «غلبان»، خلال أحداث فيلمها الجديد «رهبة»، الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض في مصر.

نسرين أمين تعتذر لأصالة

وقالت نسرين أمين، خلال الفيديو الذى نشرته: «اعتذار كبير للفنانة أصالة إني غنيت أغنيتها، ويا رب اللي بيحبوا الأغنية ميكرهوهاش».

أصالة ترد على نسرين أمين

وردت الفنانة أصالة على فيديو نسرين أمين، إذ شاركت الفيديو وعلقت عليه: «كتير فرحت بهالڤيديو والله يوفقك دائماً أنتي موهوبة ومخلصة والدنيي كلها بتحبك».

كتير فرحت بهالڤيديو والله يوفقك دائماً أنتي موهوبه ومخلصه والدنيي كلها بتحبك https://t.co/XmogBQ6GF3 — Assala (@AssalaOfficial) May 30, 2023

فيلم «رهبة»، طرح منذ أيام قليلة فى جميع دور العرض، إذ تدور أحداثه حول سيد رهبة، الذي يعيش في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفي غريب وغيرهم.