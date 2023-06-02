فيلم رهبة يحقق 100 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد ويحتفظ بالمركز الثالث

حقق فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ100 ألف و30 جنيها، ليتصدر المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، والتي تصدرها فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوى بـ289 ألفا و317 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني بـ191 ألفا و977 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد لطفي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، إسماعيل فرغلي، عبدالرحمن ظاظا، محمد القس، تأليف أحمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

قصة فيلم رهبة

تدور أحداث فيلم رهبة في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، الذي يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا على عقب بشكل مفاجئ.

أغنية دعائية لفيلم رهبة

كسرت الأغنية الدعائية للفيلم حاجز الـ600 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب، وتحمل عنوان «إمبابة أجمل من باريس» وتجمع بين أحمد الفيشاوي ومسلم، كلمات وألحان مسلم.