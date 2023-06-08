إقبال كبير على شراء الأسماك في مبادرة كفر الشيخ.. الكيلو بـ40 جنيها

شهد منفذ المنطقة الشمالية المجاور لكنيسة مارجرجس بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وأمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، إقبالاً كبيرا من الأهالي لشراء سمك البلطي من الدرجة الأولى والسوبر الذي جرى توفيره بسعر 40 و50 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محافظة كفر الشيخ، وإنتاج هيئة الثروة السمكية، والنقل والبيع بمنافذ المنطقة الشمالية بالمحافظة.

طرح طن ونصف أسماك بلطي

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طرح طن ونصف أسماك بلطي من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، بمدينتي «دسوق، وكفر الشيخ»، أمام المنفذ بدسوق، المجاور لكنيسة مارجرجس بدسوق، وأمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، على أن يجرى بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ50 جنيها.

توفير الأسماك بأسعار مخفضة

جاء ذلك، بالتنسيق مع اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء أركان حرب وليد حمودة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والتي تولت نقل الأسماك وبيعها من خلال السيارات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، بإشراف العقيد علاء جاويش، قائد منافذ المنطقة الشمالية العسكرية، وسيتم توفير الأسماك من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، تباعا ببقية مراكز المحافظة.