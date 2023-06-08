منتجع سياحي بسيوة ومطاعم على الكورنيش.. أبرز مشروعات تخرج «سياحة مطروح»

ناقشت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، اليوم الخميس، مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة النهائية بقسم الدراسات الفندقية، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الكلية في مدينة مرسى مطروح، لتقييم المشروعات قبل تخرج دفعة 2023/2022.

لجان ومحكمين متخصصين في مجال الفندقة

وقال رئيس جامعة مطروح، إنّ مناقشة مشروعات التخرج جاءت تنفيذًا للخطة الدراسية لطلاب قسم الدراسات الفندقية، من خلال لجان ومحكمين متخصصين، وخبراء في مجال الدراسات الفندقية، مشيدًا بمستوى المشروعات المقدمة، ودورها في تقديم خدمة مجتمعية متميزة لقطاع الفنادق بإقليم مطروح، وكذلك مختلف محافظات الجمهورية، متمنيًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دوام التقدم والرقي.

مشروع «أرياح» منتجع سياحي في سيوة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، في بيان، أنّ أفكار وابتكارات مشروعات التخرج لهذا العام، هدفت إلى خدمة قطاع الفنادق، ومنها فكرة مشروع «أرياح»، وهي عبارة عن منتجع سياحي بواحة سيوة، يجمع بين الحداثة والتراث السيوي، يقع على بحيرة سيوة التي تمنح الزوار شعورًا بالاسترخاء والهدوء وسط الطبيعة الخلابة للمنطقة.

مطعم وجبات سريعة

كما شملت المشروعات أيضًا فكرة مشروع مطعم وجبات سريعة يحمل اسم «Mr. Cheesy»، والذي يقدم وجبات تعتمد على مختلف أنواع الأجبان، ويقع على كورنيش مطروح، وكذلك فكرة مشروع مطعم على الطراز الحديث يحمل اسم «Stories Land» يقع على كورنيش مطروح.