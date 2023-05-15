ورش عمل تكنولوجية وتنمية مهنية لمعلمي مطروح في جامعة العلمين الدولية

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة آليات التعاون المشترك، وفتح آفاق جديده للتعاون مع منظومة التعليم الجامعي، للاستفادة من الإمكانات العلمية المتاحة بالجامعة وتوافر عديد من الكوادر العلمية والأكاديمية، وذلك بحضور النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية ومسعد بدوي وكيل الإدارة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم اعتزاز المنظومة التعليمية بالتعاون المثمر مع صرح علمي جامعي مصري عملاق، بما يعود بالنفع على الطلاب وكل العناصر البشرية بالقطاع التعليمي، وقدم الشكر لجامعة العلمين بعد تنظيم قوافل طبية بمدارس الإدارة التعليمية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

ورش عمل وتدريبات تكنولوجية

وناقش وكيل تعليم مطروح مع رئيس جامعة العلمين الدولية الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم ورش عمل، تشمل تدريبات تكنولوجية وتنمية مهنية لمعلمي المرحلة الثانوية، وإعداد برامج صيفية لطلاب مدارس العلمين للتدريب على برنامج «IT».

دعم منظومة التعليم قبل الجامعي في مطروح

وأكد رئيس جامعة العلمين، في بيان، استعداد الجامعة لتقديم كل أوجه الدعم لمنظومة التعليم قبل الجامعي بمحافظة مطروح، ودعم المتفوقين من خلال تقديم عدد من المنح المجانية للدراسة بكل كليات الأكاديمية.