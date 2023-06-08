أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 87 طالبا، بعد اعتماد النتيجة رسميا من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وهنأ اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني بعد اعتماده النتيجة، متمنيا لهم مزيد من التفوق في حياتهم الدراسية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ محافظ المنوفية أولياء الأمور علي نجاح أبناءهم وتفوقهم الدراسي.

ووصلت نسبة نجاح طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2023 الترم الثاني إلى 77،23% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 81 ألف و929 طالب وعدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا، وجاءت أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني، كالتالي: