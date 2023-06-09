أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات.. تقدم 6 خدمات للمواطنين

توفر الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية وحدات مرور إلكترونية مختلفة عبر العديد من محافظات الجمهورية، وتقدم تلك الوحدات خدمات متعددة إلى المواطنين من قائدي المركبات، بهدف تخفيف الازدحام على وحدات التراخيص، وتسهيل تقديم الخدمات المرورية إلى المواطنين.

تستعرض «الوطن» جميع أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات، إلى جانب قائمة بالخدمات المرورية التي تقدمها إلى قائدي المركبات.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية في جميع المحافظات

وتنتشر وحدات المرور الإلكترونية عبر 8 محافظات على مستوى الجمهورية وهي كالتالي:

محافظة القاهرة

وحدة مرور إلكترونية في الطابق السابع من مول سيتى ستارز بمدينة نصر.

وحدة مرور إلكترونية في «ميفيدا» بمنطقة القاهرة الجديدة.

وحدة مرور إلكترونية متنقلة أمام «مسجد عمر مكرم» في ميدان التحرير.

وحدة مرور إلكترونية متنقلة في «أرض المعارض» بمدينة نصر.

محافظة الجيزة

وحدة مرور إلكترونية في ​«داندي مول».

وحدة مرور إلكترونية​ في «موقف الحافلات» بمنطقة الحصري.

وحدة مرور إلكترونية متنقلة في «ميدان درة» بمنطقة الشيخ زايد.

وحدة ​مرور إلكترونية متنقلة في «ميدان الثورة» بمنطقة الدقي.

محافظة الإسكندرية

وحدة مرور إلكترونية في «كارفور» بمول سيتي سنتر.

وحدة مرور إلكترونية في نادى سموحة.

محافظة مطروح

وح​دة مرور إلكترونية في «مراسي».

وحدة مرور إلكترونية متنقلة في «مطروح».

محافظة الغربية

وحدة مرور إلكترونية في «نادي طنطا».

محافظة بورسعيد

وحدة مرور إلكترونية في «الحي الإماراتي».

محافظة البحر الأحمر

وحدة مرور إلكترونية في «سيتي سنتر» بالغ​ردقة.

محافظة أسوان

وح​دة مرور إلكترونية متنقلة في «أسوان».

الخدمات التي تقدمها وحدات المرور الإلكترونية

وتقدم وحدات المرور الإلكترونية 6 خدمات مرورية كالتالي:

1 - إصدار ملصق إلكتروني.

2 - بدل تالف أو فاقد للملصق الإلكتروني.

3 - ​خدمة الفحص الفني لكافة المركبات.

4 - تجديد رخصة تسيير مركبة.

5 - بدل تالف أو فاقد لرخصة تسيير مركبة.

6 - بدل تالف أو فاقد لرخصة القيادة.