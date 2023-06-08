5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية عند حدوث عاصفة ترابية.. تعليمات بسيطة

كشفت الأرصاد الجوية، عن وجود عاصفة ترابية خفيفة وفق الظواهر الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم، لكن لن تصل في قوتها لعاصفة، الأسبوع الماضي، لكنها أخف نسبيا، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة، وهو ما جعل هيئة الأرصاد توجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في ظل العاصفة الترابية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

ونصحت «غانم» في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، مرضى الجيوب الأنفية إلتزام المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، واتباع بعض التعليمات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم،.

إذا اضطر مرضى الجيوب الأنفية للخروج عليهم ارتداء الكمامات وحمل بخاخة في حقيبتهم تحسبا للاختناق أو حدوث مضاعفات، مه الحرص على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل على مدار اليوم.

كما قدّمت وزارة الصحة والسكان، 5 نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية، وهي كما يلي:

- البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإذا اضطروا للخروج عليهم ارتداء الكمامات.

- شرب كمية وفيرة من السوائل.

- استعمال أدوية الحساسية بانتظام.

- استخدام بخاخات الربو.

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم.

وفي حال زيادة أعراض التهاب الجيوب الأنفية، يجب على الفور استشارة الطبيب لعدم حدوث أي مضاعفات صحية، لافتة إلى إمكانية الذهاب إلى أي مستشفى صدر قريب من سكنك من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.