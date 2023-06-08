«الأرصاد»: التقلبات الجوية أقل حدّة من الأسبوع الماضي.. وطقس شديد الحرارة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، ستكون أقل حدة عن الموجة السابقة في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنّ حركة الرياح ستكون أقل، لكنّ هذا لن يمنع وجود نشاط قوي للرياح في بعض المناطق: «خلال فترات النهار الأجواء هتكون شديدة الحرارة في أغلب المحافظات».

حالة الطقس

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّه خلال فترات الليل، تشهد حالة الطقس سحب رعدية في أغلب محافظات الجمهورية، والتي صدر عنها ضربات من البرق والرعد وأمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أنّه مع تحرك المنخفض الجوى الخماسيني من الغرب إلى الشرق، فسيؤثر على أغلب المناطق الداخلية، بخلاف وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متابعة: «سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد ستصل درجاتها لـ45 درجة مئوية».