خطوات استخراج جواز سفر مميكن لأول مرة.. اعرف الإجراءات والمستندات المطلوبة

جواز السفر من أكثر المستندات الرسمية الني يحرص محبي السفر والتنقل على استخراجه وتجديده، فهو إثبات الشخصية المعترف به في الخارج، ما يجعلهم يبحثون عن طرق استخراجه وتجديده بسهوله، دون الاضطرار للانتظار لفترة زمنية طويلة للحصول عليه.

وتهتم الحكومة المصرية بتقديم الخدمات التي يرغب المواطن في الحصول عليها، وترصد السطور التالية خطوات استخراج جواز السفر المميكن لأول مره، وفق الموقع الرسمي لدليل الخدمات الحكومية، كما يلي.

إجراءات استخراج جواز سفر مميكن لأول مرة

- يتقدّ المواطن الراغب في استخراج جواز السفر لأول مرة إلى قسم الجوازات التابع له المواطن حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.

- تقديم المستندات للموظف المختص لفحصها والتأكد من سلامتها.

- دفع القيمة المالية المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.

- يسلّم الموظف المختص المواطن إيصالا يفيد بدفع قيمة الحصول على جواز السفر، ويحدد له موعد استلام الجواز.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المميكن لأول مرة

1- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 16 عاما، على أن تكون سارية ومثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

2- شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

3- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن تخطى سن 12 عاما للعام الدراسي الحالي.

4- شهادة تفيد بتوضيح الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

.5- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس (4×6).