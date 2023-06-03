ما هو الكود التعريفي للحجاج؟.. عدم وجوده على جواز السفر قد يؤخر رحلتك

يستعد جميع الحجاج الفائزين بفرصة الحج هذا العام، للسفر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لأداء مناسك الفريضة، وأعلنت وزارة الداخلية أمس أهمية وجود الكود التعريفي على جواز سفر الحجاج، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المسافرين معرفته حول الكود التعريفي للحجاج، وماذا يحدث حال عدم وجوده على جواز السفر.

معلومات عن الكود التعريفي للحجاج

وكشفت وزارة الداخلية أنَّ الكود التعريفي للحجاج هو عبارة عن رقم مسلسل يُقرأ عن طريق الحاسب الآلي، وتتيحه «البوابة المصرية الموحدة للحج» إلى الحجاج مجاناً دون دفع أي رسوم، ويتم وضعه على جواز السفر الخاص بالمسافر لأداء فريضة الحج.

وأوضحت «الداخلية» أنَّ الكود التعريفي يمثل وثيقة ضمان للحجاج لأنه يُقر بقانونية الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى توثيق الخدمات التي تقدمها الجهات المنظمة للحجاج.

تأخير سفر الحجاج حال عدم وجود الكود التعريفي

وحسب القانون رقم 84 لسنة 2022، فإن عدم وجود الكود التعريفي على جواز السفر يتسبب في تأخير السفر لأداء فريضة الحج، وبذلك يتم الانتظار لحين استكمال الإجراءات المنصوص بها، وإذا لم يكن الكود التعريفي صحيح ، أو تم الحصول عليه من خلال أية طريقة أخرى بدلاً من «البوابة المصرية الموحدة للحج» سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونبهت وزارة الداخلية على جميع الجهات المنظمة لأداء الحج الالتزام الكامل بوجود الكود التعريفي لجميع الحجاج على جواز سفر، حتى لا يتعرضوا للتأخير في السفر أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.