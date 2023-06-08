تحرير 194 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية في كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي تنفذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لافتا إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 194 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز، وجرى إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

حملة تموينية على المخازن

وقاد اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضرا متنوعا.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، منها 2 نقص وزن، ومحضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان أسعار، ومحضر شهادة صحية.

كما تابع حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 18 محضر، منها 9 مواصفات، و8 نقص وزن، ومحضر تسريب، وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية، بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، منهم 2 مواصفات، و 3 نقص وزن و4 صحة.

كما أشرف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضراً متنوعاً، من بينها 4 محاضر نقص وزن، و6 محاضر نظافة، و2 محضر تجميع دقيق، و12 محضر صحة، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة التموينية على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 23 محضرا متنوعا، منها 6 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم نظافة، و9 محاضر اشتراطات نظافة، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر مواصفات.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعا، منها 12 محضر نقص وزن، و2 نظافة، و6 محاضر مواصفات، و3 عدم الاعلان، و3 مخالفة تعليمات، ومحضر عدم وجود ميزان.

التأكد من جودة رغيف الخبز

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى، «القن، والقصابي، وسد خميس، وأبو غنيمة، والبلاصى، والحدادى، والفقهاء القبلية، ومنشأة عباس، والورق، وتيدا، والملاحة، والروضة، وبرية لاصيفر، والتفتيش، ودمرو»، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوعا، منها 9 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مخالفات أخرى

وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز بنطاق مركز ومدينة دسوق، وأسفرت الحملة عن تحرير عن إجمالى 19 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى موزعة كالآتي 3 نقص وزن، و9 صحة، و5 نظافة، ومحضر عدم إعلان، ومحضر مواصفات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.