9 معلومات عن أكبر بركان نشط في العالم.. ماذا نعرف عن مونا لوا؟ (فيديو)

يعد بركان «مونا لو» واحدا من أكثر البراكين المجهزة بمعدات قياس في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك لا يزال الكثير عن التفاصيل الداخلية للجبل غير معروفة، حيث الحجم الهائل والتركيب المعدني والحرارة كلها تمثل صعوبات لوجستية للعلماء والحكومة الأمريكية الذين يأملون في التنبؤ بتحركاته.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن بركان مونا لو أكبر وأخطر بركان نشط في العالم حاليا.

- ثار أكبر بركان نشط في العالم في 27 نوفمبر من العام 2022 بعد سبات استمر 38 عاما، ما أثار حماس العلماء الذين يتطلعون إلى كشف أسراره العديدة.

- جزر هاواي تقع على بعد 2000 ميل من أقرب حدود تكتونية، وقد حير وجودها الجيولوجيين لعدة قرون، على العكس من تشكل معظم البراكين فوق حدود الصفائح التكتونية للأرض.

نشاط مثير لبركان مونا لوا

- رأى عالم جيوفيزيائي يدعى جون توزو ويلسون في عام 1963 أن الجزر المغطاة بطبقات من الحجر البركاني، تقع فوق عمود الصهارة، الذي يتشكل عندما تتدفق الصخور من الوشاح العميق وتتجمع تحت القشرة.

- تندفع البقعة الساخنة باستمرار نحو السطح ، وأحيانا تنفجر عبر الصفيحة التكتونية، وتذوب وتشوه الصخور المحيطة أثناء سيرها.

- تتغير الصفيحة على مدى ملايين السنين بينما يظل عمود الصهارة ثابتا نسبيا ، مما يخلق براكين جديدة فوق الصفيحة ويترك براكين غير نشطة في أعقابها.

- أثارت البقعة الساخنة النشاط البركاني لعشرات الملايين من السنين، على الرغم من أنها وصلت إلى موقعها الحالي تحت «مونا لوا» منذ حوالي 600 ألف عام فقط.

تاريخ بركان مونا لوا في الولايات المتحدة الأمريكية

- ثار بركان ماونا لوا في عام 1984، وفي السنوات التي تلت ذلك ظل صامتا في الغالب ، حتى مع ثوران البركان المجاور الأصغر ، كيلاويا.

- بدأ الهدير في الأرض تحت بركان مونا لوا في الزيادة في التواتر والشدة منذ حوالي عام 2013.

- اكتشفت مقاييس الزلازل مجموعات من الزلازل منخفضة الحجم في أعماق الأرض، معظمها ناتج عن ارتفاع الصهارة، التي تضغط باستمرار، وتكسر الصخور، وتخلق صهارة جديدة وتشكل مسارات أقل مقاومة.