كارثة تهدد آلاف البشر.. انفجار بركان لاس بالماس في إسبانيا (فيديو)

لا تزال كارثة بركان جزيرة «لاس بالماس» الإسبانية تثير الذعر وسط الجزيرة الإسبانية مع استمرار ثوران البركان المدمر وتدفق الحمم البركانية في المحيط الأطلنطي، لتشكل لسانا يمتد على أكثر عن عشرة كيلومترات، حسبما أكد معهد جزر الكناري للبراكين.

حمم بركان لاس بالماس تصل إلى المحيط الأطلنطي

ووصلت الحمم المتدفقة من بركان جزيرة لاس بالماس الإسبانية، إلى المحيط الأطلنطي، حيث صرح المتحدث باسم معهد جزر الكناري للبراكين، ديفيد كالفو لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المقدر أنها ستتجاوز 10 هكتارات»، مشيرا إلى أنه ستُجرى قياسات أكثر دقة في الساعات المقبلة باستخدام طائرات مسيرة.

وأضاف المتحدث باسم المعهد: «وصل تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فييخا، الذي ثار قبل 11 يوما، إلى المياه ليل الثلاثاء - الأربعاء بعد اجتياز 6 كيلومترات وتدمير كل شيء في طريقه، ومنذ ذلك الحين، استمر البركان في إطلاق الحمم البركانية وتدفقها إلى المحيط الأطلنطي».

حمم بركان لاس بالماس تبلغ حرارتها أكثر من 1000 درجة

وأوضح أن تصادم الحمم البركانية التي تبلغ حرارتها أكثر من 1000 درجة، مع مياه البحر ينتج غازات سامة محتملة.

من جانبها طلبت بلدية لاس بالماس وهي الحكومة المحلية للجزيرة الإسبانية، من سكان العديد من أحياء تازاكورتي عدم الخروج، من أجل تجنب تسمم محتمل بالغاز.

الانفجار البركاني يؤثر على الكثير من مساحات الجزيرة

فيما قالت السلطة المحلية للجزيرة على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أثر الانفجار البركاني على نحو 476 هكتارا» من هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 70 ألف هكتار، ودمر الكثير من المساحات.

6000 مواطن غادروا الجزيرة هربا من ثوران البركان

ومن بين سكان الجزيرة البالغ عددهم 85 ألف نسمة، اضطر 6000 منهم لمغادرة منازلهم بالتزامن مع ثوران بركان لاس بالماس، الأمر الذي كانت له عواقب كبيرة على زراعة الموز، وهو النشاط الاقتصادي الرئيسي في المنطقة.