«حياة كريمة» تحذّر من النصب على المواطنين باسمها: لا ترسلوا أرقام حساباتكم لأحد

ذكرت مؤسسة حياة كريمة، أنّها تلقت شكاوى من المواطنين، بشأن انتحال بعض الأشخاص صفة المؤسسة، والتواصل معهم عن طريق الرسائل النصية وغيرها، مؤكدة أنّها ستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه منتحلي صفتها.

انتحال بعض الاشخاص صفة مؤسسة حياة كريمة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه ورد إلى المؤسسة بعض الشكاوى من المواطنين متعلقة بانتحال بعض الاشخاص صفة المؤسسة، والتواصل معهم عن طريق الرسائل النصية وغيرها، بأنّه جرى اختيارهم لاستلام مبالغ نقدية، ثم استدراج المواطنين بإرسال أرقام حساباتهم البنكية والبريدية، ومن ثم يقوم المنتحل بسحب الأموال منهم.

وحذّرت مؤسسة حياة كريمة، المواطنين، من الاستجابة لحملات النصب والسرقة التي ينفذها بعض الأشخاص المنتحلين لاسمها، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، متابعة: «يرجى العلم أنّ المؤسسة لا تتواصل مع المواطنين إلا من خلال صفحاتها الرسمية والمنسقين الميدانيين والمنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية».