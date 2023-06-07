محافظ المنيا يبحث مع شباب مؤسسة حياة كريمة آليات دعم المشروعات بالقرى

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفداً من شباب مؤسسة حياة كريمة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، وبحث سبل دعم عدد من المشروعات بقرى المحافظة.

وضم الوفد النائبة أميرة الحداد، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتور إيمان علي، نائب المنسق العام للمؤسسة، وعدداً من المنسقين الميدانيين بالمؤسسة ضم كلاً من الدكتورة مريم ملاك، والدكتورة أسماء عبدالقادر، والدكتور أشرف نادي، والدكتور مينا أبو اليمين.

متابعة ميدانية مستمرة

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنيا أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري تسير بخطى متقدمة ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، بفضل المتابعة الميدانية المستمرة، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات، والتى انعكست إيجابيا ً على جميع نواحى الحياة فى القرى المستهدفة، لافتاً إلي أنها ستحقق للأجيال الحالية والمقبلة متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تنفيذ مزيد من المشروعات

من جانبه، عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ باستئناف عمله، متمنيين دوام التوفيق والسداد، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين المؤسسة و أجهزة المحافظة لتقديم المزيد من الانجازات والمشروعات على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.