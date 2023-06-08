«30 يونيو» تحقق أحلام أهالي سنباط في حياة كريمة.. صرف ومركز طبي حضري

سنوات طوال عانى خلالها أهالي قرية السنباط في مركز الفيوم، من مياه الصرف الصحي التي كانت تغرق المنازل من حين لآخر، فضلًا عن المدارس والمعاهد الأزهرية، فحوّلت حياة الطلاب والأهالي إلى كابوس، ولم يعد يوفر الأهالي مالًا أو جهدًا لتعلية منازلهم هربًا من غرقها بالمياه ولكن دون جدوى، حتى أصبح حُلمًا بعيد المنال خصوصًا بعد توقف المشروع نهائيًا عام 2010.

جاءت ثورة 30 يونيو، وبدأت في تحقيق أحلام البسطاء من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أحدثت ثورة تنموية في القرى الريفية بمختلف أرجاء القرى ليس داخل محافظة الفيوم فقط، ولكن في جميع المحافظات.

رئيسًا يهتم بالقرى الريفية

وقال حسن نجيب أبو زيد، أحد أهالي قرية السنباط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشروع الصرف الصحي بقرية السنباط حلم يتحقق ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي جاءت بعد 30 يوليو، لافتا إلى أنّ الفضل الأول والأخير يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يهتم بالقرى الريفية ويحقق أحلام الفلاحين.

الحياة كانت متوقفة قبل 30 يونيو

وأشار إلى أنّهم ظلوا طوال 12 عامًا يحلمون بمشروع الصرف الصحي، ولكن الحياة كانت متوقفة تمامًا قُبيل 30 يونيو، وأخيرًا أصبح الحُلم يتحقق ليس فقط على مستوى الصرف ولكن هناك مركز طبي حضري، ونقطة إسعاف، وبنك زراعي، ومكتب بريد، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية التي يراها لأول مرة في القرى الريفية، مُقدمًا الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالقرى وأهاليها.

غرف عائمة في الصرف الصحي

والتقطت منال السيد عبد الحميد، طرف الحديث، قائلة «كنا نعاني من الصرف الصحي من سنين طويلة، البيوت كانت بتغرق خصوصًا في وسط البلد، وغرف الصرف الصحي والترنشات كانت طول الوقت مليانة وعايمة على المياه، والرائحة كريهة وصعبة، والناموس والحشرات منتشرين في كل ركن بالقرية».

الصرف الصحي رزق ونعمة

ووصفت مشروع الصرف الصحي بأنّه «نعمة»، قائلةً «بقينا في نعمة بمشروع الصرف ده، الناس كلها فرحانة ومبسوطة بيه، والناس كلها بتدعي للرئيس السيسي على النضافة اللي بقينا فيها».