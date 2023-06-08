ضبط هارب من أحكام بحوزته مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في الدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه فى عدد 4 قضايا بالحبس 3 سنوات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجراما - 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - سيارة و4 هواتف محمولة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

هوتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليونين مليون و400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.