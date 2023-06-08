الرئيس السيسي يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي في الفترة 2024 وحتى 2026، إيمانا بمسؤوليات مصر نحو دعم جهد السلم والأمن في قارتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش مشاركته في فعاليات قمة الكوميسا، والتي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»: «لقد عاهدتكم قبل تسليم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، والآن بعد انتهاء فترة رئاسة مصر لقمة الكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا نحو تنفيذ أهداف اجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية مع الاتحاد الإفريقي على مدار العامين المقبلين».

انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا

وأعلن الرئيس انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وتسليم مسؤولية رئاسة التجمع إلى رئيس جمهورية زامبيا، مؤكدًا ثقته التامة في أن الرئيس الزامبي سيبذل كل ما في وسعه للبناء على إنجارات الرئاسة المصرية.

وتمنى الرئيس السيسي لنظيره الزامبي ولحكومته السداد والتوفيق، معلنا هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا، والتي ستشكل من جمهورية زامبيا رئيسًا، وجمهورية بروندي كنائب للرئيس، ومصر كمقرر.