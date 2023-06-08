تقديم الرعاية الطبية بالمجان لــ2254 مواطنا في الغربية

نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية شاملة إلى قريتي سجين الكوم وبلاي في الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

وشهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي لعدد 2254 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 139 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية، لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وتضمن الكشف الطبي في التخصصات التالية: 153 في جراحة المخ والأعصاب و169 حالة في عيادة طب الأطفال، 274 بجراحة العظام، 225 بعيادة الأمراض الجلدية، و234 بأمراض الباطنة، و 125 بعيادة جراحة المسالك البولية، و200 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و75 بعيادة الجراحة العامة، و88 بعيادة الأمراض الصدرية، و76 بالنفسية والعصبية، و337 بعيادة طب وجراحة العيون،و65 بعيادة القلب والأوعية، و170 بعيادة التحاليل،و13 بعيادة تنظيم الأسرة، و50 بعيادة صحة المرأة.

محو أمية 78 مواطنا

وشهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ78 مواطنا، وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين.