انطلاق عرض «باب عشق» على مسرح الطليعة في العتبة

انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي «باب عشق» الذي يقدمه البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمس، بقاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة في العتبة.

العرض المسرحي من إنتاج الطليعة

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الثاني لفرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام بعد العرض المسرحي «بيت روز».

كما يعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، وذلك بعد عرض «مغامرات جيمو»، إنتاج فرقة مسرح الشمس، و«سيدتى أنا»، إنتاج فرقة المسرح القومى، «ياسين وبهية وحلمك علينا»، إنتاج فرقة مسرح الشباب.

كما تضمنت سلسلة العروض «الملك همام وعصابة الضباع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، «بعد آخر رصاصة» و«ستوكمان» إنتاج فرقة الغد، «بيت روز» إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «جنة كوكي»، إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، «سيب نفسك» و «عجيب وعجيبة»، إنتاج فرقة المسرح الحديث، «طيب وأمير» إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

أبطال مسرحية «باب عشق»

«باب عشق» تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني، وآخرين.