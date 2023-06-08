دعم 250 ألف أسرة وتجهيز 1000 عروسة بالمحافظات.. قطار «حياة كريمة» لا يتوقف

أعلنت مؤسسة حياة كريمة حجم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من تقديم مساعدات وفك كرب أسر وغارمين، ودعم الفئات المستحقة، من خلال المتبرعين وجهود متطوعيها في مختلف محافظات مصر.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة تفاصيل هذه الجهود في أرقامٍ، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، والتي جاءت على النحو التالي:

جهود حياة كريمة

- دعم 250 ألف أسرة بمليون كارتونة مواد غذائية.

- تجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج.

- فك كرب 1000 غارم.

- ترميم وتجديد 500 شقة.

- دعم 5000 طفل في 27 محافظة.

- دعم 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة بأطراف صناعية وكراسي متحركة.

- توفير 5000 فرصة عمل.

التبرع لمؤسسة حياة كريمة

ونشرت مؤسسة حياة كريمة: «ده مش مجهود مؤسسة حياة كريمة لوحدها، لكن الإنجازات دي ماكنتش هتتم غير بفضل تبرعاتكم ووقوفكم جنبنا، وطبعا بجانب مجهود المتطوعين اللي معانا واللي ما بيتأخروش لحظه عن أداء أي واجب.. شكرا ليكم».

وأوضحت «حياة كريمة» أنه يمكن التبرع للمؤسسة من خلال الرابط التالي، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500 أو من خلال فوري وتطبيق ميجا خير.