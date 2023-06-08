ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الساحل، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، متخذا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده في دائرة القسم، وبحوزته مبلغا ماليا «عملات أجنبية»، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص «محدد».

وضبطت الأجهزة الأمنية الشخص، وتبين أنه مالك شركة استيراد وتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وماكينة لعد الأموال، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع شركته.