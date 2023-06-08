كل ما تريد معرفته عن مدرسة «بي تك» بعد الشهادة الإعدادية.. اضمن وظيفتك

يهتم كثير من طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن بدائل جيدة للثانوية العامة، بعد أن أصبح هناك اتجاه ووعي كامل بأهمية التعليم الفني، الذي يضمن للطالب الحصول على وظيفة بمجرد التخرج من المدرسة، وتعد مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، والموجودة في حي الأسمرات، من أكثر المدارس التي يهتم بها الطلاب ويبحثون عنها.

وتوفر مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب فرصة التعيين بشركات الشريك الوظيفي بعد التخرج، كما تمنح الطلاب مكافآت مالية أثناء التدريب، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كل ما يود الطالب معرفته عن مدرسة «بي تك»، كالتالي:

معلومات عن مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية

- تحرص المدرسة على أن يدرس الطلاب تخصص مجال تجارة التجزئة، وهم قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، وقسم للمبيعات وخدمة العملاء، وقسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

- تتيح المدرسة للطلاب فرصة الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- توفر المدرسة للطلاب فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفر المدرسة للطلاب الزي المدرسي وتعطيهم مكافأت مالية أثناء فترة التدريب.

- يحصل خريجي المدرسة على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- تخضع المدرسة للمصروفات الحكومية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

- مدة الدراسة بالمدرسة تصل إلى 3 سنوات.

الشروط المطلوبة للقبول بمدرسة «بي تك»للتكنولوجيا التطبيقية

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للالتحاق بمدرسة بي تك.

- تقبل مدرسة بي تك الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الدرجات 230 درجة.

- أن يكون الطالب (بنين - بنات) حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

- يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- يجب أن يكون الطالب حاملا للجنسية المصرية.

- ألا يزيد سن المتقدم للمدرسة عن 18 عاما.

- يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات والإنترفيو التي تجري داخل المدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- صورة من استمارة النجاح.

- شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة).

- صورة من شهادة الميلاد.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- طلب التحاق بالمدرسة.