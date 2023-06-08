بعد الإعلان رسميا عن اعتماد محافظ المنوفية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023، التي أعلنت مديرية التربية والتعلىم، أنّ نسبة النجاح فيها تزيد عن 77%، حيث يتاح للطلاب معرفة النتيجة بأكثر من طريقة رسمية.

خطوات الوصول إلى لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ويمكن للطلاب الوصول إلي لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 من خلال 3 طرق رئيسية وهي كالتالي:

1- الدخول على موقع محافظة المنوفية لإعلان النتائج، وإدخال رقم الجلوس والحصول على النتيجة، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

2- الدخول على موقع جريده الوطن، والدخول على لينك النتيجة من هنا، والحصول على النتيجة برقم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط مباشر.

3- التوجه إلي المدرسة التابع لها كل طالب على مستوي الإدارات التعلىمية، والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

وأعلن ديوان عام محافظة المنوفية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، بعد انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعات الدقيقة، وأصبحت النتيجة متاحة مباشرة للطلاب بالدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بعد اعتمادها رسميا من محافظ المنوفية.