محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 86.12%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم .

نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 54917 طالبا، حضر منهم 54144، وحقق النجاح 46627 طالبا بنسبة نجاح بلغت 86.12% في نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا.

وأضاف أن 250 طالبا حصلوا على الدرجات النهائيه على مستوى المحافظة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 427 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 408 طلاب وحقق النجاح 379 طالب بنسبة نجاح بلغت 92.89%.

بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 39 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 39، وعدد من حققوا النجاح 39 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 7 طلاب بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.