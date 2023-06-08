تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، وأسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة «هيئة الثروة السمكية»، والأراضي الزراعية.

تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات علي أراضي الدولة في الرياض

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

قاد الحملة، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

متابعة المستمرة للأراضي المستردة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.