رئيس كينيا للسيسي: أشكرك على دعمك وقيادتك العظيمة لتجمع الكوميسا

وجّه الدكتور وليام روتو، رئيس كينيا، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه التام وقيادته العظيمة لتجمع الكوميسا، قائلا إن الرئيس السيسي ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة الإفريقية وقيادة الصناعة بأفضل شكل ممكن، مهنئا رئيس زامبيا على رئاسة قمة الكوميسا.

وأضاف «روتو»، على هامش مشاركة بلاده في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فضائية «إكسترا نيوز»: «لدينا مشكلات وكوارث وأزمات عديدة أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار عن طريق التكامل»، مشيرا إلى أننا نتطلع للتعاون العربي الإفريقي عبر الاستثمار الأخضر والتخلص من انبعاثات الكربون، موضحًا أن جدول القمة يتركز حول آليات دعم مساعي دول القمة لتحقيق التكامل.

وتابع، أن جائحة كورونا كانت أزمة محبطة لكل الشعوب من أجل مواجهة هذا التحدي الصعب: «نعمل بشكل متعاون وليس فردي بهدف تحقيق الانتعاش الصحي ومرونة كافة السياسات لتلك الأطر المشتركة للقارة، وعلينا استثمار واستغلال كل الفرص المتاحة بالقارة لتحقيق التطور والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البينة التحتية والأصول في كل دولة من الدول الأعضاء».

وأوضح أنه يجب خلق مجتمع صديق للبيئة، والتعامل بشكل أكثر مرونة مع كل التحديات، وتحسين الطاقة ورفع كفاءة المصادر الطبيعية والبشرية بالقارة الإفريقية حتى نستطيع تمديد العمل الاستراتيجي بين دول الأعضاء، مشيرًا إلى أن كينيا بذلت العديد من المساعي تجاه التعاون مع كل الدول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياساتها وبرامجها المختلفة.

وأشار إلى ضرورة العمل على دفع عجلة التنمية من خلال خلق مجتمع صديق للبيئة وتحقيق التطوير عن طريق التوافق على الأجندة الخضراء: «يجب تضافر الجهود من خلال المؤسسات لضخ الاستثمارات، وهناك العديد من تقارير الأمم المتحددة تتعلق بالتطلع إلى تنفيذ الصناعات الخالية من الكربون بحلول عام 2050».