تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و476 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 368 شاحنة و463 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 358 شاحنة و13 سيارة.

استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 1 وتغادر العبارتين أمل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وأمل وغادر السفن الثلاث وهي «الحرية 1، لوسيدون اكسبريس وABU YASSER II».

تداول 1000 طن بضائع بميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و185 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «ايلة وبريدج».

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 410 سيارات بوزن 820 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2550 راكبا بموانيها.