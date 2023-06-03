لسائقي النقل الثقيل.. 3 مخالفات مرورية جديدة تدخل منظومة الرادار

تتكرر أخطاء سائقي النقل، بشكل دائم على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والتي ينتجع عنها وقوع الكثير من الحوادث، التي تتسبب في تعطيل حركة السيارات، ووقوع إصابات وخسائر في الأرواح.

وترصد الرادارات الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة تلك المخالفات، وتوجد مخالفات جديدة تدخل منظومة أجهزة الرادار الحديثة بالنسبة لقائدي سيارات النقل، ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

3 مخالفات مرورية جديدة ترصدها أجهزة الرادار الحديثة

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدءًا من غد الأحد، سيجرى تطبيق 3 مخالفات مرورية، بعد رصدها من قبل أجهزة الرادار الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة من قبل سائقي سيارات النقل، كالتالي:

أولا: السيارات النقل التي تحمل بروز وأطوال.

ثانيًا: مخالفة تغيير سائقي سيارات النقل مسار السير.

ثالثًا: عدم استخدام قائد السيارة الإضاءة الأمامية ليلا.

المساعدة على تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري

وأكد «هشام» أن هذه الرادارات ساعدت بشكل كبير على تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، وضبط كل أنواع المخالفات ومصدرها وإرسالها إلى الملف الإلكتروني للسيارة خلال 40 ثانية، وفي الوقت ذاته ترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بقائد السيارة، أنه ارتكب مخالفة في مكان ما، وعليه التوجه إلى وحدة المرور التابع لها لسداد الغرامة.