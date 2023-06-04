مناقشة مشروعات تخرج طلاب معهد تكنولوجيا النقل.. توصيات وتقديرات مرتفعة

تقدم طلاب المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بعدد من المشروعات الجديرة بالدراسة والتي تقدم حلولاً للعديد من المشكلات الفنية لمنظومة السكك الحديدية في مصر، في إطار مشروعات تخرج طلاب الفرقة الثانية، إذ أعلنت هيئة السكة الحديد أن مشروعات الطلاب تصلح أن تكون نواة لمشروع متكامل لرفع عوامل الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، مؤكدة في تقرير لها، أنه تعد إنعكاساً لمدى جودة وكفاءة الخطة التعليمية والتدريبية بالمعهد .

كما حازت أغلب مشروعات طلاب المعهد العالي للنقل، على تقديرات مرتفعة للغاية عكست المستوى المتميز لطلاب المعهد، وضمت لجان المناقشة بجانب إدارة المعهد عدداً من الأكاديميين والمهندسين والخبراء والفنيين في كل تخصصات النقل السككي.

حرصت لجنة تحكيم مشروعات تخرج الطلاب على تقديم العديد من التوصيات الإيجابية لرفع كفاءة المشروعات وإمكانية تطبيقها فى البيئة العمل، وذلك في إطار خطة وزارة النقل بضرورة الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري بالسكة الحديد وإثقال المهارات العلمية والفنية للطلاب، وتخريج دفعات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وفق أحدث النظم والأساليب الحديثة.

نظام الدراسة بالمعهد

جدير بالذكر أنَّ الدراسة بالمعهد العالي للنقل، بنظام «2+2»، إذ أنه من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.