«النقل»: إصدار أول ترخيص لشركة نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل توقيع عقد إصدار أول ترخيص في مصر لنقل الركاب باستخدام التطبيقات التكنولوجية، بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، وشركة متخصصة في النقل عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية، موضحا أن العقد يتضمن إصدار الجهاز للترخيص الخاص بالشركة ومدته خمس سنوات، بعد استكمال الشركة لجميع الاشتراطات المتضمنة بقانون رقم 87 لعام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لعام 2019، لتصبح أولى الشركات التي تحصل على الترخيص في مصر.

خلق بيئة استثمار ايجابية

وقع العقد المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمهندس مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد التقرير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المستثمرين وإزالة كافة التحديات وخلق بيئة استثمار إيجابية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي في مصر مضيفًا أن هذا التوقيع يجسد تفعيل قانون نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، وخطوة مهمة لتنظيم عمل شركات النقل باستخدام التكنولوجيا، ما يساهم في جذب استثمارات أكبر لهذا القطاع الحيوي، وتطوير منظومة نقل المواطنين والحد من التكدسات المرورية، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوفير أماكن انتظار وذلك من خلال جذب شريحة كبيرة من ملاك السيارات الخاصة مشيدا بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مؤكداً أهمية مثل هذه الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تحقيق التنسيق والتخطيط المتكامل

وأشار إلى أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يُعد أحد أهم آليات التطوير المؤسسي والتنظيمي لقطاع النقل البري، والذي يعمل بدوره الفعال في تحقيق التنسيق والتخطيط المتكامل بين كافة وسائل النقل البري بهدف الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها لاستدامة كفاءتها، وذلك لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مشاريع النقل.

ومن جانبه أعرب، الرئيس التنفيذي للشركة، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة النقل في تقنين عمل شركات النقل التشاركي، وإصدار التشريعات التي تنظم خدمات النقل المدعوم بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا حرص الشركة على الالتزام باتباع الإجراءات التنظيمية والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، والتي تصب في صالح المستثمرين والمستهلكين لقطاع النقل بشكل عام.

وأضاف أن شركة سويفل ملتزمة بتلبية احتياجات السوق المصرية من توفير خدمات نقل مميزة بتكلفة مقبولة لقطاع كبير من المواطنين، وستواصل توسعها وزيادة استثماراتها بما يتناسب مع متطلبات السوق.