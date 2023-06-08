«الأرصاد» تكشف موعد استقرار حالة الطقس بمختلف المدن والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار حالة الطقس مشيرة إلى أن قراءات محطات الرصد التابعة للهيئة أفادت بأن الرؤية الأفقية بأسوان وصلت اليوم إلى 2000 متر، والأقصر 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة.

وأشارت الهيئة في بيان، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وأقصى الغرب، وقد تؤدي إلى خفض الرؤية الأفقية بمناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

موعد تحسن الطقس

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار حالة الطقس وانتهاء التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن غدا الجمعة الموافق 9 يونيو سيكون نهاية تقلبات الطقس، ويشهد نشاطا للرياح الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس معتدل في الساعات الأولى من صباح السبت

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن يوم السبت، الموافق 10 يونيو، لتنعدم فرص سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.