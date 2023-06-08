القصة الكاملة لهجوم بسكين في «آنسي» بفرنسا.. 5 مصابين بينهم أطفال

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص من بينهم 4 أطفال أصيبوا بعد تعرضهم لعملية طعن، إذ هاجم لاجئ سوري مجموعة من الأطفال من إحدى دور الحضانة، كانوا يلعبون بالقرب من بحيرة بمدينة «أنسي»، شرق فرنسا، مستخدما سكينا حادة، ما حسبما أشارت المعلومات الأولية للشرطة الفرنسية.

4 أطفال يتعرضون لحادث هجوم في فرنسا

ووفقا لما ذكره موقع «فرانس 24»، قال مسؤول في الشرطة الفرنسية إن سورياً يمتلك وضع اللاجئ القانوني، استخدم سكيناً حادة، وهاجم مجموعة من أطفال دار حضانة، فى تمام الساعة 9:45 صباحاً، كما تبين أن اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للهجوم، يبلغان من العمر نحو 3 سنوات، وأن حالتهم غير مستقرة وفى حالة حرجة بين الحياة والموت داخل مراكز الرعاية بأحد المستشفيات شرق البلاد، فى حين اعتقل منفذ الهجوم في موقع الحدث، حسبما صرح مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

#UPDATE A man armed with a knife attacked a group of preschool children playing by a lake in the French Alps on Thursday, injuring four along with an adult, and sending shockwaves through the country https://t.co/RS97Tvj4dJ pic.twitter.com/bxjD7EP7Ce — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2023

وأضاف مسؤول الشرطة أن عمليات التحقق من الرجل، الذي ألقي القبض عليه في مكان الحادث بمدينة «آنسي»، كانت مستمرة، لكنه لم يكن معروفاً لأجهزة الأمن الفرنسية.

تفاصيل هجوم بسكين فى مدينة «آنسي»

وأفاد شهود عيان تصادف تواجدهم في موقع الهجوم، بأن منفذ الهجوم كان يركض في جنون، وهاجم الناس عشوائياً، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه بالقرب من ضفاف بحيرة «آنسي»، حيث قال لاعب كرة القدم المحترف السابق، أنتوني لوتاليك، الذي كان يركض في الحديقة: «لقد ابتعد واندفع إلى رجل وامرأة، وطعن رجلاً عجوزاً».

وفي السياق، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجوم الذي وصفه بأنه «جبان»، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قائلاً: «الأمة الفرنسية في حالة صدمة، إننا مع المصابين وعائلاتهم وأجهزة الطوارئ»، كما غرد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قائلاً «إن منفذ الهجوم الجبان اعتُقل بفضل التحرك السريع من قبل قوات الأمن الفرنسبة».