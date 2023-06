القصة الكاملة لهجوم بسكين في «آنسي» بفرنسا.. 5 مصابين بينهم أطفال

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص من بينهم 4 أطفال أصيبوا بعد تعرضهم لعملية طعن، إذ هاجم لاجئ سوري مجموعة من الأطفال من إحدى دور الحضانة، كانوا يلعبون بالقرب من بحيرة بمدينة «أنسي»، شرق فرنسا، مستخدما سكينا حادة، ما حسبما أشارت المعلومات الأولية للشرطة الفرنسية.

ووفقا لما ذكره موقع «فرانس 24»، قال مسؤول في الشرطة الفرنسية إن سورياً يمتلك وضع اللاجئ القانوني، استخدم سكيناً حادة، وهاجم مجموعة من أطفال دار حضانة، فى تمام الساعة 9:45 صباحاً، كما تبين أن اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للهجوم، يبلغان من العمر نحو 3 سنوات، وأن حالتهم غير مستقرة وفى حالة حرجة بين الحياة والموت داخل مراكز الرعاية بأحد المستشفيات شرق البلاد، فى حين اعتقل منفذ الهجوم في موقع الحدث، حسبما صرح مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

#UPDATE A man armed with a knife attacked a group of preschool children playing by a lake in the French Alps on Thursday, injuring four along with an adult, and sending shockwaves through the country https://t.co/RS97Tvj4dJ pic.twitter.com/bxjD7EP7Ce