قطع المياه عن 7 مناطق في سوهاج لمدة 8 ساعات.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه عن 7 مناطق، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح غدا الجمعة من نفس الشهر، ولمدة 8 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أعمال الإصلاح والتجديد

وأضاف أنه يجرى خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية، وتشمل تلك المناطق «قرى الغنيمية وبني منصور وعرابة أبيدوس والسلماي والغابات والحرجة والقرعان».

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تجهيز سيارات مياه نقية

وأشار إلى أنه جار تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يجرى الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.