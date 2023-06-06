خريطة قطع المياه بالمنوفية لمدة 4 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم، في عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة المنوفية، للقيام بأعمال غسيل الشبكات، وتطهير الخزانات.

أماكن ومدة قطع المياه بالمنوفية

قررت «مياه المنوفية»، قطع المياه اليوم، عن مدن منوف والباجور وسرس الليان، وتجمع قرى الحامول، ومدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، للقيام بأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع

طالبت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يونيو 2023

كشف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن خطة غسل شبكات المياه بكل مناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات، خلال شهر يونيو الجاري، لافتا إلى التنسيق الكامل بين فروع الشركة، ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

التخلص من الرواسب الناجمة عن الغسيل

ونوهت الشركة، بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.