قطع المياه عن 12 منطقة في أسوان.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، قطع المياه اليوم الأربعاء، لمدة 12ساعة عن عدة مناطق، نظرا إلى القيام بأعمال إصلاح وصيانة طارئة بمحطة رفع الصرف الصحي ببركة الدماس بمحافظة أسوان.

وحددت الشركة أماكن قطع مياه الشرب اليوم عن المدينة الصناعية القديمة والمحمودية ومطلع المحمودية وحي خالد بن الوليد وحي العقاد، وامتداد العقاد وطريق السادات بالكامل ومدينة ناصر ونجع المحطة وحي الشروق، ومنطقة الإذاعة بالشيخ هارون وبركة الدماس بالكامل.

موعد قطع المياه اليوم

وأوضحت الشركة في محافظة أسوان أن قطع المياه يبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء وحتى السادسة صباح غد الخميس لمدة 12 ساعة.

نصائح الشركة عند قطع المياه

وتهيب شركة مياه الشرب المواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم والجهات الخدمية المعنية، والمخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة لقطع المياه.