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«تعليم قنا» تحقق في واقعة أداء فتاتين الامتحان بدلا من طالبتين

كتب:

شيماء دراز
01:13 ص | الخميس 18 مايو 2023
تعليم قنا

تعليم قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أنها فتحت تحقيقا من خلال الشؤون القانونية في المديرية في واقعتي أداء فتاتين الامتحان مكان طالبتين بمدرسة التجارة بمدينة قنا، خلال امتحانات النقل التي تتم خلال هذه الأيام وتنتهي غدا.

 

«تعليم قنا»: فتاة أدت الامتحانات بديلا عن أختها والثانية عن صديقتها

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، تبين أن فتاة أدت الامتحانات بديلا عن أختها، والثانية عن صديقتها، وتم وحرر محضرين بالواقعتين، وجرى وتسليمهما إلى الشرطة، وإحالة الواقعتين لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط فتاتين أدتا الامتحان بدلا من أقاربهما

وكانت مديرية التربية والتعليم في قنا أكدت ضبط فتاتين أدتا الامتحانات بدلا من أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات في مدينة قنا.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحاته أنه أثناء اليوم لمتابعة أعمال الامتحانات، تم ضبط فتاتين أثناء تأديتهما الامتحانات بديلا عن أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات.

وقال مصدر في تعليم قنا، إنه تم إحالة 4 معلمات  للشؤون القانونية للتحقيق في واقعتي ضبط فتاة تؤدي الامتحانات بديل ابنة خالتها، وأخرى مكان شقيقتها ،داخل مدرسة التجارة بنات في بندر قنا.

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بقلم شيماء دراز