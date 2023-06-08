خطوات استخراج «فيش وتشبيه» أون لاين في دقائق.. لو هتقدم على وظيفة

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي، وبمجرد إيجاد الفرصة المناسبة، تطلب الجهة المسئولة عن العمل بعض المستندات، والتي يكون من أهمها استخراج «فيش وتشبيه»، وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراجه أون لاين، للتسهيل على المواطنين إجراء جميع الخدمات التي يرغبون بها.

ويستطيع الراغبون في استخراج فيش وتشبيه تقظيم طلب الحصول عليه أون لاين في خطوات بسيطة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات استخراج «فيش وتشبيه» أون لاين، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين

- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- تسجيل الدخول على الموقع، وإدخال البريد الإلكتروني المسجل على الموقع، وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.

- يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بالأدلة الجنائية، من بين الاختيارات الموجودة على الصفحة الرئيسية.

- اختيار إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم، وتتضمن «اسم المتقدم، عنوان الإقامة، مكان الاستلام».

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- تحديد طريقة الدفع المناسبة للمستخدم، سواء كان ذلك عن طريق بطاقة الائتمان، أو غيرها من الطرق الأخرى.

- يظهر أمام المستخدم رقم الطلب الخاص بإصدار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.