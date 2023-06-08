«الوزراء»: المحيطات مصدر البروتين الرئيسي لأكثر من مليار إنسان في العالم

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ العالم يحتفل اليوم بـ«اليوم العالمي للمحيطات»، تحت شعار «المياه لم تعد راكدة»، مشيرا إلى أنّ المحيطات تعد المصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار إنسان في العالم، وتساهم في دعم أرزاق البشر وكل كائن حي آخر على وجه الأرض.

الممارسات الإنسانية أدت إلى استنفاد 90% من التجمعات السمكية الكبيرة

وأوضح المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّ الممارسات الإنسانية أدت إلى استنفاد 90% من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50% من الشعاب المرجانية.

ولفت إلى أنّ قيمة اقتصاد المحيطات تبلغ بين 3 تريليونات و6 تريليونات دولار، مشيرا إلى أنّ 11 مليون طن تقريبا من البلاستيك تتدفق إلى المحيطات كل عام.

وأشار إلى أنّ هناك 34% نسبة انخفاض من مخزون الأسماك إلى مستويات غير مستدامة بيولوجيا على الصعيد العالمي، موضحا أنّ هناك 3 مليارات شخص تقريبا يعتمدون على المحيطات في الغذاء والدخل.