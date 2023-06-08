«تقلبات الربيع مستمرة».. اعرف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق 9 يونيو، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية التي تضرب البلاد على مدار الساعات الماضية.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ درجات الحرارة وتقلبات الطقس سيكون نهايتها غدا الجمعة، ويبدأ الاستقرار من السبت 10 يونيو.

ظواهر جوية متوقعة

ومن بين الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان حالة الطقس غدا.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31