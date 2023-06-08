محافظ أسوان يقرر وقف الملاحة في النيل وبحيرة ناصر لسوء الطقس

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، ورفع درجة الاستعداد القصوى للكهرباء والحماية المدنية والإسعاف، وناشد المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم مع توخي الحذر، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

محافظ أسوان يوجه بإيقاف حركة الملاحة

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى نتيجة هبوب عواصف ترابية، أثناء متابعته لغرفة العمليات الرئيسية، لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار رعدية من اليوم، وانخفاض الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.

مناشدة المواطنين بالالتزام بالمنازل

وناشد المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

تحذيرات مرورية للسائقين

فيما كلف اللواء أشرف عطية، إدارة مرور أسوان، بالتنبيه على سائقي المركبات في الطرق السريعة بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية، ولاسيما طريق أسوان أبوسمبل السياحي، والطريق الصحراوي الغربى أسوان القاهرة، مؤكدا على وجود تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، إذ أنه في حال انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل، سيتم تباعا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقا للحالة الجوية، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولا بأول .