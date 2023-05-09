5 مدن الأعلى حرارة بطقس اليوم بينها أسوان وشلاتين.. العظمى 33 مئوية

يستمر الطقس الحار لمعتدل اليوم الثلاثاء على مختلف الأنحاء نهارا والمعتدل المائل للبرودة ليلا، بينما تكسر القاعدة 5 مدن مصرية بتسجيل درجات حرارة تتخطى 32 درجة مئوية حتى 33 درجة لدرجة الحرارة العظمى فى طقس شديد الحرارة نهارا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى بطقس المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة ما بين 19 حتى 21 درجة مئوية فى طقس معتدل ليلا ومائل للبرودة باول ساعات الصباح الباكر.

طقس المدن الدافئة اليوم

كما تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء إرتفاع نسبة الرطوبة بطقس اليوم حيث تتخطى 40% مع سطوع الشمس، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الظل وفترة الظهيرة، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من النهار وانعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة بجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، في طقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية المتوقعة بطقس اليوم وفقًا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 33 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

- شلاتين 32 درجة للعظمى، 22 درجة للصغرى.

- قنا 32 درجة للعظمى، 19 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 32 درجة للعظمى، 20 درجة للصغرى.

- الأقصر 32 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.