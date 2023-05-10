4 مدن الأعلى حرارة في طقس اليوم.. أسوان تسجل 34 درجة

تسجل معظم الأنحاء، اليوم الأربعاء، طقسا حارا، معتدل نهارا، ومائل للبرودة ليلا، إذ لا تتجاوز درجات حرارة الـ30 درجة مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما تتجاوز الـ33 درجة في 4 محافظات جرى تصنيفها ضمن الأكثر ارتفاعا، معظمها في جنوب صعيد مصر.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتتراوح درجات الحرارة في المدن الدافئة بين 33 و34 درجة مئوية للعظمى، ومع سطوع الشمس يزيد إحساس الشخص بارتفاع درجات الحرارة خاصة فترة الظهيرة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى من 20 لـ22 درجة مئوية.

وترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم الأربعاء على المدن الأكثر دفئا، كما تشهد نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الجهاز التنفسي، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أى من المدن الدافئة، وفقا لتوقعات الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 34 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 33 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الأقصر 33 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- قنا 33 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.