طقس أسوان اليوم.. سقوط أمطار ورياح ووقف حركة الملاحة

يسجل طقس أسوان اليوم درجات حرارة عالية حيث تسجل الحرارة العظمى 42 درجة مئوية بينما يسجل مركز أبو سمبل 43 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، كما تنشط الرياح حيث ضربت البلاد عاصفة ترابية أعاقت الرؤية، فضلا عن سقوط الأمطار.

سقوط الأمطار في طقس أسوان اليوم

شهدت مراكز محافظة أسوان الخمسة، أسوان ودراو، وكوم إمبو ونصر النوبة وإدفو، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة، رعدية ببعض المناطق ظهر اليوم مصاحبة لبعض العواصف التربية، مع ارتفاع الرطوبة بـ24% بينما وصلت سرعة الرياح 11 كم بالساعة.

وقف حركة الملاحة بأسوان اليوم

اتخذت محافظة أسوان استعدادات مكثفة خاصة بمجالس المحلية بمراكز المحافظة لمواجهة تقلبات طقس أسون اليوم، حيث وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد القصوى للحماية المدنية والإسعاف وناشد المواطنين للالتزام بأماكن تواجدهم مع توخي الحذر حيث أدت العاصفة الترابية الشديدة وسقوط الأمطار إلى نخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.