حسام داغر بعد خروجه من العناية المركزة: الأزمة مرت بفضل ربنا وتدخل الأطباء

علق الفنان حسام داغر على خروجه من العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

وعلق حسام داغر: «أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد.. وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد.. وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد».

حسام داغر: أنا الضال الذي هديته فلك الحمد

وأضاف، «أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد.. وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وحرص حسام داغر على طمأنة جمهوره وكتب عبر «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين، قدر ربنا ولطف بي في الأزمة الصحية اللي مريت بها اليومين اللي فاتوا، بعد فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء».

داغر: الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه

وتابع: «الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».